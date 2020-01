Un policier municipal renversé à Rosny-sous-Bois : la mairie lance un appel à témoins

Un policier municipal a été "percuté volontairement" par un automobiliste qui a pris la fuite, jeudi soir à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les services de police et la mairie lancent un appel à témoins.

Rosny-sous-Bois, France

La mairie de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) relaient un appel à témoins ce week-end sur sa page Facebook après qu'un policier municipal de la commune a été renversé.

Les faits se sont déroulés jeudi 9 janvier à 22h20 au niveau du 15 allée Gabriel Zimhelt. Le conducteur d'une voiture, une Renault Clio rouge "a percuté volontairement" le policier, selon la mairie, après avoir commis un accident matériel avec une autre voiture, une Clio blanche, située en face du 70 avenue du général de Gaulle, dont le propriétaire n'a pas été identifié non plus et a quitté les lieux. Pour le moment, nous n'avons aucun détail sur l'état de santé du policier, nous ne savons pas s'il a été gravement ou légèrement blessé.

Les témoins des deux événements : l'accident entre les deux véhicules et de la voiture qui a foncé sur l'agent municipal, sont appelés à contacter les services de la police municipale de Rosny-sous-Bois au 01 48 12 28 87.