Un policier municipal se suicide sur son lieu de travail à Béziers

Béziers, France

Un policier municipal de Béziers a été retrouvé mort dans la nuit de lundi à mardi dans les locaux de la police. L'homme âgé de 52 ans s'est suicidé avec son arme de service. Pendant sa tournée, il s'est isolé de ses collègues pour se donner la mort.

Ce brigadier chef principal était affecté à la brigade de nuit, il était marié et père d'une fille de 18 ans. Il avait servi dans la marine nationale dans le Var avant de devenir policier municipal à Agde en 2006 puis à Béziers en 2014. Le parquet a ordonné une autopsie.

"L'émotion est évidemment vive et l'incompréhension totale chez ses collègues. Très apprécié des fonctionnaires de police et de sa hiérarchie, tous le décrivent comme un grand professionnel, discret et particulièrement impliqué. Il était par ailleurs engagé chez les pompiers volontaires" précise la mairie de Béziers dans un communiqué ce mardi matin.

Robert Ménard, le maire de Béziers s'est immédiatement rendu sur place, demeurant une partie de la nuit auprès des collègues du brigadier chef principal, effondrés par ce drame.

Le maire de Béziers, l'ensemble des élus de la Ville de Béziers, le directeur de la Police municipale et son adjoint présentent leurs condoléances à sa veuve, à sa fille, à ses proches et à l'ensemble de ses collègues que la disparition de cet agent affecte profondément.