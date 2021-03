Un policier nancéien entendu par l’IGPN ce vendredi

La vidéo diffusée l’été dernier avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. En pleine nuit, on y voit un policier se faire trainer sur près de 500 mètres par un chauffard qui tentait de prendre la fuite. L’un des fonctionnaires présent sur place filme la scène avec son propre matériel et transmet la vidéo à son délégué syndical. Le film d’environ une minute est diffusé sur le site du syndicat Unité SGP Police.

Ces violences sont notre quotidien : Abdel Nahass, secrétaire départemental d'Unité SGP Police

Ce n’est pas du goût du Procureur de la République de Nancy qui y voit une « violation du secret professionnel » et saisit donc l’IGPN, la police des polices. Le premier policier a déjà été entendu et ce vendredi, c’est au tour d’Abdel Nahass, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police en Meurthe et Moselle. Mais ce dernier, conteste la procédure et dénonce une volonté de museler son syndicat. « Si la justice voulait nous faire taire, elle ne s’y prendrait pas autrement. Je ne me suis pas levé un matin en me disant que je serai le représentant des policiers. J’ai un mandat et j’ai été élu pour cela. La diffusion de cette vidéo avait pour seul but de montrer la difficulté de notre métier. Ce genre de violence que l’on voit dans la vidéo, c’est notre quotidien ».

Aucune violation du secret de l'instruction, Frédéric Berna, avocat

Sur le plan juridique, Frédéric Berna, l’avocat des deux policiers ne voit aucun grief à retenir à l’encontre des deux fonctionnaires de police. « Rien dans ces images ne permet de dire qu’il y a une violation du secret de l’instruction. Aucun élément d’enquête n’est révélé par cette vidéo. On voit tous les jours des émissions de télé ou des policiers sont filmés dans les commissariats, en pleine audition de délinquants. On me dit que le ministère de l’intérieur a donné son autorisation. Dans ce cas, il faudrait aussi poursuivre le ministre pour violation du secret de l’instruction ».

Les deux policiers ont reçu le soutien de leurs collègues. Un appel à un rassemblement a été lancé devant les locaux de l’IGPN à Metz ce vendredi matin.