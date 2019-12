Un policier nîmois remplaçait l'argent des gardés à vue par de faux billets, révèle Le Canard enchaîné

Un policier nîmois a été suspendu et mis en examen, notamment pour usage de faux billets. Il remplaçait les vrais billets des gardés à vue par des billets factices pour le cinéma. C'est Le Canard enchaîné qui révèle l'affaire dans son édition de ce mercredi.

Un policier nîmois a été mis en examen le 4 décembre dernier, révèle ce mercredi Le Canard enchaîné, pour "vol par dépositaire de l'autorité publique et utilisation de faux billets". Il dérobait les billets des gardés à vue et les remplaçait par de la monnaie de singe. Il a été suspendu et sa hiérarchie demande sa révocation définitive.

Le mis en cause nie toute implication

Le gardien de la paix nie, mais selon le Canard, les "bœufs carottes", la police des polices, dispose d'éléments pour le moins troublants. En novembre, une jeune femme constate, à sa sortie de garde à vue, que ses billets de banque sont de grossiers faux (des billets utilisés pour le cinéma). Quelques heures après, un autre gardé à vue découvre ses euros transformés en monnaie de singe. Troublant.

Une enquête déclenchée par la police des polices

En remontant le fil, la police des polices remet la main sur une autre plainte qui avait beaucoup fait rire aux commissariat central de Nîmes celle d'un homme qui, toujours à l'issue d'une garde à vue,- s'est vu dérober sa Rolex remplacée par une fausse montre. Point commun des carambouilles, selon Le Canard enchaîné, le même policier chargé de la fouille, de la saisie des biens et de leur restitution. Lors des perquisitions à son domicile, on découvre des liasses de faux billets.

Un juge d'instruction a été chargée de l'affaire qui doit beaucoup moins faire rire au commissariat de Nîmes.