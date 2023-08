Un policier ouvre le feu à Amiens après un refus d'obtempérer

Après un refus d'obtempérer, un policier d'Amiens a fait usage de son arme à feu en milieu d'après-midi ce lundi près de l'ancien hôpital nord. Personne n'a été blessé indique une source policière à France Bleu Picardie.

Vers 15h30, rue Monstrelet, les policiers de la brigade anti criminalité ont repéré un véhicule suspect. Ils décident de le contrôler et descendent de leur voiture. A leur approche, le conducteur enclenche la marche arrière et vient percuter la voiture de la BAC.

Un suspect interpellé

L'un des policiers sort son arme de service et fait feu à une reprise. La balle a terminé sa course dans le pare brise, côté passager. Le conducteur, seul à bord a réussi à prendre la fuite. Il a été interpellé peu après, n'est pas blessé et a été placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Une enquête est aussi ouverte sur les circonstances de l'usage de l'arme du policier, comme à chaque fois qu'un agent fait feu.