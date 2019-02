Un policier ouvre le feu sur une voiture à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

L'incident se déroule en deux temps. La police est d'abord appelée vers trois heures ce samedi matin après un accident entre deux véhicules dans la rue Durafour. Un accident matériel, sans gravité, mais le ton monte entre une quinzaine d'individus qui sont très agités quand la police arrive.

Une fois sur place les agents calment tout le monde et mettent en place un périmètre de sécurité. C'est à ce moment là qu'ils voient arriver à pleine vitesse deux voitures collées l'une à l'autre, qui leur foncent dessus. Les forces de l'ordre parviennent à les faire freiner et le choc est évité.

Le choc évité de peu

Mais au moment où un agent s'approche du deuxième véhicule, celui-ci redémarre et le policier, qui était au niveau du capot, a juste le temps de s'écarter pour éviter d'être percuté. Dans sa chute, il tire avec son arme de service sur l'avant de la voiture et touche le phare.

Le chauffard tente malgré tout de s'enfuir mais il heurte un terre plein quelques dizaines de mètres plus loin et sa fuite s'arrête là. Dans le véhicule, la police trouve deux jeunes de 21 et 25 ans. Les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue. Le conducteur roulait sans permis.