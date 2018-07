Brétigny-sur-Orge, France

Oublier ses affaires dans une cabine d'essayage, c'est pénible, mais ça arrive. C'est beaucoup plus problématique quand on est policier, et que dans les affaires en question, se trouve son arme de service. C'est ce qui est arrivé à un policier parisien ce samedi, dans un Décathlon de Brétigny-sur-Orge. Quand il est revenu à la cabine d'essayage pour la récupérer, elle avait disparu. La sécurité du magasin a été avertie et les vigiles ont procédé à la fouille des clients, mais en vain.

Une arme chargée

Selon nos confrères du Parisien, le chargeur de l'arme était approvisionné. Il s'agirait d'un policier de la DOPC (Direction de l'ordre public et de la circulation) qui est déjà sous les feux des projecteurs dans le cadre de l'affaire Benalla. Son directeur Alain Gibelin a été auditionné ce lundi soir par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale.

Les policiers peuvent porter leurs armes en dehors de leurs heures de services depuis novembre 2015, en réponse aux attentats, pour qu'ils puissent intervenir rapidement en cas de besoin.

Une enquête a été ouverte et l'IGPN saisie

La Préfecture de Police de Paris a annoncé à France Bleu Paris que l'IGPN a été saisie dans le cadre de cette affaire. Une enquête sur le vol de l'arme a par ailleurs été ouverte selon le Parisien.