Un policier percuté au péage du Boulou par un conducteur ivre et sans permis

Le conducteur, âgé de 30 ans et originaire d'Angoulême, est toujours en garde à vue ce dimanche midi. Il devrait être entendu dans l'après-midi. Il roulait sous l'emprise de l'alcool et avait fait l'objet d'une suspension de permis.

Un choc violent

Selon le syndicat Alliance, vers 4h du matin, une voiture arrive à grande vitesse au péage du Boulou (Pyrénées-Orientales). Le conducteur paie, et redémarre aussi fort. Une policière du SPFAT de Perpignan (la police aux frontières) lui fait signe de s'arrêter, l'homme refuse.

La voiture poursuit sa route, et percute violemment un adjoint de sécurité, un jeune père de famille qui démarre sa carrière dans les forces de l'ordre. L'homme décolle sur la violence du choc, puis retombe de plein fouet sur le pare-brise et le sol. Fortement touché à la tête, il perd connaissance. Il a été évacué vers l'hôpital.

Les pneus de la voiture ont été crevés. - Alliance Police Nationale 66

Sa collègue réussit rapidement à "sticker" le véhicule, c'est à dire à lancer sur le sol ces bandes faites de bouts pointus permettant une crevaison lente. D'autres forces de l'ordre prennent le relais à l'intérieur du village du Boulou. Non loin du rond point de la caserne des pompiers, ils parviennent à coincer le chauffard, qui aurait tenté une nouvelle fois de percuter une voiture de la police.

"Une réponse pénale ferme"

Les jours du jeune policier ne sont pas en danger, mais il souffre d'un trauma crânien et de fortes douleurs au bassin et à l'épaule. Sa collègue est "sous le choc" selon Alliance Police Nationale 66. Le syndicat regrette la "banalisation des violences envers les forces de l'ordre" et demande "une réponse pénale adaptée et ferme".

Un refus d'obtempérer déjà la veille

D'après les informations de France Bleu Roussillon, la veille, un autre véhicule avait déjà tenté de forcer un barrage de policiers au Boulou, cette fois en passant à la grande barrière du péage, en provenance donc d'Espagne.

La voiture, un 4x4, a également été "stickée" mais est parvenue à rouler jusqu'au péage Perpignan Sud, avant de terminer sa route à un rond-point. Le conducteur n'a pas pu être interpellé. À bord, les forces de l'ordre ont retrouvé 260 kilos de résine de cannabis.