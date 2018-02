Montpellier, France

Un policier de Montpellier qui allait prendre son service mardi matin marche le long du Lez. Il était aux alentours de 8 heures. Il aperçoit un garçon de 19 ans qui traficote de la résine de cannabis, en train de la cacher dans un tube de biscuits apéritif. Alors qu'il s'apprête à l'interpeller, le jeune homme se débarrasse de la boîte en la jetant dans le Lez.

Le policier attend que ses collègues de la Bac arrivent et alors que la fameuse boîte flotte, va et vient au gré du courant, il décide de se jeter à l'eau. Ni une, ni deux, il se déshabille, plonge, nage une vingtaine de mètres et ramène l'objet du délit. À l'intérieur 86 grammes de résine de cannabis.

Ensuite, garde à vue et perquisition chez le jeune homme, à Saint-Jean-de-Védas. Les policiers découvrent divers objets : ordinateurs, quelques pièces de collection, casques audio et même des munitions de calibre 22.

Le suspect avoue qu'il vole tout ce qui lui tombe sous la main. Comme ce drone, dérobé la semaine dernière. Valeur 1.500 euros. L'appareil a pu être rendu à son propriétaire.