Enfant exclu pour impayés à la cantine en Gironde : la Défenseure des droits se saisit d'office

Claire Hédon, la Défenseure des droits, se saisit d'office, ce lundi 13 septembre après qu'un enfant de 7 ans a été exclu de sa cantine scolaire et ramené chez lui par la police à cause de factures de restauration scolaire impayées. Elle l'indique dans un communiqué. Jeudi 9 septembre, à Saint-Médard-de-Guizières (Gironde) l'écolier a été raccompagné par la police municipale au domicile de ses parents alors qu'il se trouvait à la cantine de son école lors de la pause-déjeuner.

"L'enfant était ravi de monter dans la voiture de police", selon la maire de la commune

Sa mère devait 900 euros d'impayés à l'école, selon la maire de la commune, Mireille Conte Jaubert. Claire Hédon rappelle que "les enfants doivent être laissés à l’écart des conflits entre leurs parents et l’administration". La Défenseure des droits justifie sa décision en rappelant qu'elle est "chargée notamment de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France".

Contactée par France Bleu Gironde, Mireille Conte-Jaubert estime que l'écolier n'a pas été traumatisé : "Cet enfant a été ramené dans de très bonnes conditions. On lui a dit que sa maman avait oublié de lui dire qu'il ne mangeait pas à sa cantine, et que comme elle connaissait le policier municipal, elle lui avait demandé de le ramener. L'enfant était ravi de monter dans la voiture de police, il avait le sourire et à aucun moment il n'a été psychologiquement atteint."