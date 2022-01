Un policier réserviste se suicide dans le commissariat de Besançon

Un policier réserviste s'est suicidé dans les locaux du commissariat de Besançon, ce mardi. Il aurait utilisé son arme de service pour se donner la mort et les raisons de son geste restent pour l'instant inconnues. Son corps sans vie a été découvert par ses collègues dans l'hôtel de police en début d'après-midi.

Retraité de la police et réserviste

Retraité de la police nationale de Besançon, cet homme de 61 ans effectuait des vacations au commissariat. Marié et père de deux filles, il avait terminé sa carrière comme major de police et chef de brigade. Il a rejoint les 36 policiers réservistes du commissariat peu de temps après son départ en retraite en 2016.

La communauté policière locale est sous le choc" - Yves Cellier, Directeur départemental de la sécurité publique du Doubs

"La communauté policière locale est sous le choc" confie Yves Cellier, le Directeur départemental de la sécurité publique du Doubs. Il ajoute qu'une cellule de soutien psychologique est mise en place "pour tous ceux qui le souhaitent". Une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort et confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour "déterminer les modalités et les raisons du passage à l'acte", selon Yves Cellier.

Aucun policier ou policier réserviste ne s'était donné la mort dans les locaux du commissariat de Besançon auparavant.