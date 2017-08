Un policier résidant à Dijon condamné à deux ans de prison avec sursis pour la mort d'un motard dans l'Yonne

Un policier exerçant à Paris mais résidant à Dijon était jugé ce mercredi 23 août à Auxerre pour avoir mortellement renversé un motard néerlandais le 9 juillet dernier. La victime n'avait pas survécu à ses blessures. Le policier, ivre, avait pris la fuite. Il écope de deux ans de prison avec sursis

Le drame était survenu le 9 juillet dernier à Savigny-en-Terre plaine près d'Avallon dans l'Yonne. Le policier revenait d'une soirée entre amis au cours de laquelle il avait bu plusieurs verres d'alcool fort, notamment quatre verres de Vodka Redbull et deux petits verres de Rhum ambré. Malgré l'insistance de ses proches, le policier de 27 ans avait tout de même pris le volant et c'est en rentrant chez lui à Dijon qu'il avait renversé un motard néerlandais de 61 ans qui rentrait chez lui après des vacances passées en France. L'homme avait péri écrasé par sa moto. Le chauffard avait repris sa route et avait été interpellé trois jours plus tard à son domicile à Dijon.

Compte rendu du procès.

Il était jugé ce mardi 23 août en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Auxerre. Il a expliqué avoir été réveillé par le bruit causé par le choc entre sa voiture et un autre véhicule. Il revenait d'une fête et s'était assoupi au volant une quinzaine de minutes après son départ. Il explique aussi avoir vu des débris de son rétroviseur sur la chaussée qu'il a remonté sur une dizaine de mètres sans n'avoir rien aperçu d'autre. Il ne voit pas le sexagénaire néerlandais dans le fossé écrasé par sa moto. Le policier croît alors qu'il a été percuté par un autre automobiliste qui ne s'est pas arrêté.

Mon client n'est pas un salaud - avocat du policier

Le procureur ouvre alors le débat sur le délit de fuite. Comment expliquer cet état de panique, ses pleurs juste après l'accident quand il prend le téléphone pour appeler ses proches ? Comment expliquer également qu'il s'attendait à la visite des gendarmes chez lui à Dijon? Pour le procureur, le prévenu "sait pertinemment qu'il a causé un accident et à chercher à échapper à ses responsabilités."

L'avocat de la famille de la victime remarque de son côté que le prévenu ne pense qu'à lui car il répète souvent qu'il a eu de la chance. L'homme exprime toutefois des regrets de ne pas s'être arrêté à temps en sa qualité de policiers et de ne pas avoir vu le motard dans le fossé. Son avocat évoque une faute impardonnable mais assure que son client n'est pas un salaud

Le policier écope de deux ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve assortie d'une obligation de soins.