Un policier roué de coups à Saint-Herblain par plusieurs personnes dans le quartier de Bellevue

Tout commence par un simple contrôle, les policiers voient un homme effectuer une vente de drogues sous leurs yeux dans le quartier de Bellevue à Saint-Herblain dans la nuit de dimanche à lundi. Ils s'approchent du suspect, mais ce dernier prend la fuite en courant. Un des fonctionnaires de police essaie alors de le rattraper, suivi d'un peu plus loin par ses collègues.

La course poursuite continue. En tournant dans une rue, le policier découvre le suspect arrêté, entouré de plusieurs autres personnes. Un déferlement de violence s'abat sur cet agent. Il reçoit une pluie de coups de poings et de pieds. Quand ses collègues arrivent sur place, ils arrivent à le sortir de là et appellent les secours. Le fonctionnaire est emmené au CHU de Nantes, on lui diagnostique un traumatisme crânien et plusieurs contusions. Ce lundi matin, les enquêteurs nantais ont lancé une investigation pour retrouver l'identité du suspect, mais aussi de ses complices.