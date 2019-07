Un policier se suicide à son domicile en Isère

Grenoble, France

Un policier de 49 ans a mis fin à ses jours par arme à feu ce mardi matin à son domicile de La Buisse, près de Voiron (Isère). Une arme "personnelle" précise le Procureur de la République de Grenoble et non pas une arme de service. Ce suicide qui est le 3e d'un policier français en 48h, après des décès intervenus dans le Pas-de-Calais et le Gard lundi, serait selon les syndicats le 42e suicide de policier depuis début janvier.

Ce policier était père de 3 enfants et attaché au Groupement d'appui judiciaire de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l'Isère. L'information a été communiquée ce matin par la Direction centrale de la Police Nationale et relayée sur twitter par le syndicat UNSA Police.