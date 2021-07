Un policier terrifortain condamné à une amende 1.500 euros pour avoir dessiné une croix gammée sur son toit

Le tribunal judiciaire de Belfort a reconnu ce mercredi un policier, habitant du Territoire de Belfort, coupable d'avoir réalisé une croix gammée sur le toit de sa dépendance à Evette-Salbert. Ce syndicaliste âgé de 44 ans était poursuivi pour avoir disposé des tuiles de différentes couleurs sur le toit de sa dépendance, formant ainsi une croix gammée. Alors que le procureur avait requis une peine de 8 mois de prison avec sursis, l'agent est condamné à une amende de 1.500 euros.

La justice a requalifié les faits

En effet, les faits ont été disqualifiés par le tribunal : le prévenu était poursuivi pour "apologie de crime contre l'humanité", il a finalement été condamné pour "exhibition d'insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité ». En clair, la présidente du tribunal estime que les faits reprochés ne relèvent pas d'un délit, mais d'une contravention de 5e classe.

Vers un procès en appel

Maître Alain Dreyfus-Schmidt, l'avocat du policier, qui nie les faits, annonce à France Bleu Belfort Montbéliard interjeter appel : "Mon client a été condamné au bénéfice du doute, c'est tout à fait le contraire de ce que doit faire un juriste. Nous n'avons dans ce dossier aucune certitude, ni témoins direct, ni aveux et pour cause. Si les magistrats étaient sûrs, ils auraient condamné plus fermement, mais comme ils ne savent pas, et bien au bénéfice du doute ils condamnent (...) comme souvent, c'est une justice à la Salomon : on coupe la poire en deux, et on remplit le vide car la justice a horreur du vide".