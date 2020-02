Un policier traîné au sol après un contrôle routier au Havre

Le Havre, France

Il est environ quatre heures du matin, ce samedi 8 février, lorsqu'une voiture arrive au niveau d'un contrôle routier dans le quartier du Fort de Tourneville, au Havre.

Décidé à échapper au contrôle, le conducteur du véhicule ne s'arrête pas, puis finit par freiner quelques mètres plus loin. Rattrapé par un agent, le conducteur accroche alors le policier et accélère, l'emportant sur quelques mètres, avant de le lâcher et de s'enfuir.

Le policier municipal est légèrement blessé, indique une source policière. Il a d'abord réalisé des examens à l'hôpital, avant de ressortir dans la journée. Une enquête de police est ouverte.