Un policier victime d'un "KO technique" lors de la Fête de la Musique à Montargis

Un policier de la section d'intervention d'Orléans s'est effondré mercredi soir après avoir reçu un coup à la tête, lors d'une intervention pendant la Fête de la Musique à Montargis. Ses deux agresseurs sont en garde à vue. Un autre policier a été très légèrement blessé à Orléans.

Il est environ 23 heures ce mercredi soir dans le centre ville de Montargis, la Fête de la Musique bat son plein, et une patrouille de la Section d'Intervention d'Orléans est là pour renforcer les effectifs de la police nationale, comme elle le fait régulièrement. Les cinq hommes parcourent les rues de Montargis et sont pris à partie par deux hommes de 27 et 28 ans, originaires de la Drôme. Ils sont là pour un chantier et dorment à l'hôtel. Visiblement ils ont un peu trop bu et ont l'idée d'entourer la patrouille avec du ruban de chantier, ce ruban rouge et blanc en plastique qu'on croise souvent sur la voie publique.

Il y avait du sang qui coulait de son oreille, ses collègues ont cru qu'il était mort

Les policiers leur rappellent fermement qu'ils ne sont pas là pour se prêter à ce genre de blague, l'un des fêtards s'énerve et commence à les insulter, à leur faire des doigts d'honneur. Les agents de la force publique se montrent plus fermes, le deuxième fêtard s'enfuit, mais il revient, quand il les voit interpeller son camarade. Il porte un coup à l'un des policiers, le chef de la section d'intervention, âgé de 45 ans. Celui-ci, frappé au niveau de la tempe, s'écroule et reste inconscient pendant plus d'une minute. "C'était comme le KO technique d'un boxeur. Pendant les auditions les collègues nous ont tous dit qu'ils croyaient qu'il était mort, il avait du sang qui coulait de l'oreille" raconte Dominique Coquelle, le délégué du syndicat Alliance au commissariat de Montargis.

L'agresseur et son collègue en garde à vue

Finalement le fonctionnaire de police est transporté au Centre Hospitalier de Montargis, il reste en observation. Ses jours ne sont pas en danger et il va bien, mais les médecins lui délivrent un arrêt de travail de trente jours. Les deux agresseurs, eux, sont en garde à vue. L'auteur du coup à la tête avait pris la fuite, avant d'être repéré par les caméras de video-surveillance. L'autre avait été interpellé sur place.

A Orléans, un policier a été, lui, très légèrement blessé, également pendant la Fête de la Musique, lors d'une opération de contrôle de plusieurs individus. Il a reçu un coup au niveau du visage, mais lui n'a pas été hospitalisé.