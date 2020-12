Un polytechnicien rejoint les gendarmes du Cotentin

Il y a quelques temps encore, il ne pensait pas se retrouver dans l'uniforme d'un gendarme. Il n'imaginait d'ailleurs pas entrer au sein de l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse de France. Marc-Antoine Oudotte est un élève brillant, titulaire d'un bac scientifique obtenu dans un grand lycée parisien il y a deux ans. "Jusque là, je savais que je voulais devenir ingénieur, mais je ne savais pas si j'avais le niveau pour intégrer l'X ",(nom donné à Polytechnique).

"dans la gendarmerie, on est au contact de la population..."

Et puis il y a eu les classes prépas et le concours à l'issue duquel le jeune homme, bien classé, obtient le privilège de choisir son école : ce sera Polytechnique. C'est dans le cadre de la scolarité que les élèves ingénieurs doivent réaliser un stage dans l'un des corps de l'armée. "J'ai réfléchi et je me suis dit que dans la gendarmerie, on était au contact de la population et que j'aurai la chance d'être actif". Après deux mois de formation à l'école des Officiers de Melun, voilà donc le jeune homme affecté à Cherbourg, au sein de la compagnie dirigée par le Capitaine Warren Goupil. "J'apprécie d'accueillir ce genre de stagiaires. Ils apportent un oeil nouveau sur notre travail et ont en général une capacité d'analyse très élevée qui nous sert. Nous allons d'ailleurs lui confier des missions importantes", explique le commandant de compagnie avant d'ajouter : "il va découvrir les différents services de la compagnie!"

Trois élèves polytechniciens l'an dernier

Cette année Marc-Antoine Oudotte est le seul polytechnicien en stage dans la Gendarmerie de la Manche. Ils étaient trois l'an dernier. Au terme de ses quatre mois à Cherbourg, il retrouvera sa formation d'ingénieur. "Mais dans quelques années, il se rappellera qu'il aura porté l'uniforme de la gendarmerie. Peut-être aura-t-il même le souhait de s'engager comme réserviste?", souligne le Lieutenant-colonel Yannick Le Sausse, numéro 2 de la gendarmerie dans la Manche, venu en personne saluer l'arrivée du jeune stagiaire.