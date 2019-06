Un pompier agressé à Combourg près de Rennes

Combourg, France

Samedi soir, un pompier d'astreinte intervient à Combourg près de Rennes auprès d'un groupe de 4 jeunes, deux femmes et deux hommes., qui lançait des feux d'artifice près de la salle des fêtes de la commune. Alors qu'il leur rappelle les consignes de sécurité à respecter, le pompier est pris à partie, insulté puis frappé violemment.

Les gendarmes, appelés en renfort, ont droit au même déchaînement de violence. L'un d'eux est obligé d'utiliser son taser pour calmer les quatre jeunes gens. Les deux hommes prennent la fuite.

Pour l'instant personne n'a été interpellé.

Dans un communiqué, Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et Président du Conseil d’administration du SDIS 35 exprime "toute [sa] solidarité au sapeur-pompier et au gendarme victimes d'une violente agression samedi soir à Combourg".

"Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte grave et formule le souhait que les auteurs puissent être rapidement identifiés, déférés à la Justice et sanctionnés avec toute la sévérité requise pour des actes commis à l'encontre de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité collective » poursuit l'élu breton.