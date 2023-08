Un pompier blessé et deux personnes dans un état grave après l'incendie d'un immeuble au Mans

De la fumée noire et nauséabonde en plein centre-ville du Mans. Aux alentours de 23 heures ce vendredi 18 août, un incendie s'est déclaré dans une cave de l'immeuble situé au 12bis rue Paul Courboulay au Mans. 36 personnes ont été évacuées.

Deux personnes ont été pris en charge en urgence absolue après avoir été intoxiquées par les fumées. Elles transportées vers les hôpitaux du Mans et d'Angers. Le panache est monté dans les étages via la cage d'escalier, mais pas les flammes. L'incendie a été contenu dans une des caves, en sous-sol, grâce aux 90 pompiers et 32 engins mobilisés au plus fort de l'intervention.

La fumée s'échappait d'une cave de l'immeuble. © Radio France - Eloïse Roger

L'un des pompiers a été blessé à la main, trois autres habitants ont aussi été légèrement touchées. Au total, 10 familles doivent être relogées car leur appartement n'est plus habitable pour le moment. Pour l'heure, ce samedi matin, on ne connaît pas l'origine de cet incendie.