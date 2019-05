Un pompier d'Abbeville placé en garde à vue pour le viol d'une adolescente

Un pompier d'Abbeville est en garde à vue depuis ce mercredi. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement et violé une adolescente dans la caserne. Il ne reconnait pas les faits.

Abbeville, France

Un pompier d'Abbeville a été placé en garde à vue ce mercredi. Une affaire révélée par nos confrères du Courrier picard. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement et violé une adolescente de 16 ans, une jeune sapeur pompier.

Cela se serait passé la semaine dernière, dans la caserne d'Abbeville. Une plainte a été déposée, et cet homme d'une trentaine d'années, qui est adjoint à la formation des jeunes sapeurs-pompiers, a été placé en garde à vue mercredi à midi pour viol et agression sexuelle. Il y est toujours, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, et une confrontation avec sa victime doit être organisée dans la soirée ce jeudi.

Cette affaire ravive des souvenirs douloureux pour la caserne d'Abbeville. En 2010, trois pompiers avaient été mis en examen pour corruption de mineurs. Ils avaient eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans. Des ébats filmés et diffusés. Cet homme avait été placé en garde à vue à l'époque, mais il avait été mis hors de cause. Il n'a d'ailleurs pas de casier judiciaire. Neuf pompiers avaient reçu une sanction disciplinaire. Sur le plan judiciaire, deux d'entre eux avaient finalement été relaxés, le troisième avait été condamné à un mois de prison avec sursis.