Un pompier de Châteauroux mobilisé pour porter secours aux victimes de Beyrouth

Leurs compétences sont reconnues aux quatre coins du globe et à chaque catastrophe, ils se mobilisent. Eux, ce sont les bénévoles de l'ONG "Pompiers de l'Urgence Internationale" dirigée par le limougeaud Philippe Besson. Vingt membres de cette ONG seront au travail dès ce vendredi matin dans les décombres de Beyrouth, dévastée par deux explosions. Parmi eux, Romain Gautier, un pompier professionnel de Châteauroux qui vit à Argenton-sur-Creuse.

Agé de 32 ans, ce père de famille de deux enfants, est un ancien militaire de la Sécurité Civile qui n'a pas hésité une seconde lorsque le téléphone à sonné : "J'etais actuellement en congés d'été trois semaines, et il me restait une dizaine de jours sur mon temps personnel. J'ai été contacté et j'ai fait le choix de partir, bénévolement". Médecins, infirmiers, encore maîtres-chiens et pompiers-sauveteurs, ils sont vingt donc à avoir accepté cette nouvelle mission : "Je pense qu'on va traiter des blessés de cette explosion ; des blessés qui ont été blastés par des projections de verre et de multiples matériaux. On va patrouiller et peut-être travailler avec un hôpital de campagne monté par les secours locaux et la Sécurité Civile française qui est déjà sur place" précise Romain Gautier qui, comme ses collégues, à suivi le stage "Sauvetage-Déblaiement". Une formation qui va lui pemettre d'évoluer dans les décombres de la ville de Beyrouth.

Romain Gautier, pompier professionnel de Châteauroux, parti bénévolement au Liban avec l'ONG "Pompiers de l'Urgence Internationale". Interview : Régis Hervé Copier

L'ONG "Pompiers de l'Urgence Internationale" compte 140 membres bénévoles, sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, et parmi eux plusieurs pompiers de Châteauroux. A noter également que deux pompiers du Cher, un homme et une femme, font partie des vingt membres de PUI partis au Liban.