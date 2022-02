Un pompier de l'Hérault participant de Koh Lanta en pleine polémique, son avocat nîmois le défend

La nouvelle saison de Koh Lanta débute ce mardi soir sur fond de polémique. L'un des candidats, François Descamps, un pompier héraultais de 38 ans, est mis en examen pour "homicide involontaire" dans un drame qui avait fait un mort et trois blessés graves dans un incendie. C'était en 2016 à Gabian dans l'Hérault. Il est commandant des sapeurs pompiers . Selon nos confrères du Canard Enchaîné qui avaient révélé l'affaire, la justice reprocherait à la hiérarchie des pompiers "d'avoir donné aux hommes sur le terrain des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes". Son avocat est nîmois, Ludovic Para se confie sur France Bleu Gard Lozère.

François Descamps est très affecté par le véritable lynchage médiatique dont il fait l'objet, assure son avocat nîmois Ludovic Para : "Il a été particulièrement atteint en tant qu'homme. Par pudeur, par respect envers les victimes, et par empathie vers ces mêmes victimes, il s'est tu. Il s'est tu, mais ça a été dur, parce qu'en attendant la rumeur se propage et on a entendu d'énormes contre-vérités. On a entendu qu'il donnait des mauvaises formations, alors qu'en réalité il ne donne pas de formation. Il est dans les bureaux et il gère des budgets. Il est loin, très loin des terrains."

"François Descamps non seulement a le droit à la présomption d'innocence (...) mais il a le droit aussi de ne pas être lynché de cette manière, par ce tribunal médiatique qui s'est mis en place" Ludovic Para, avocat de François Descamps, sur France Bleu Gard Lozère

La question de couper les apparitions de François Descamps au montage de l'émission a également été évoquée. Ce serait injuste pour son avocat. "La question est simple. Est-ce que François Descamps, en tant que responsable départemental, dans son bureau en train de gérer des budgets de formation, a un lien avec le fait que sur le terrain ce jour-là un drame s'est produit ?"

"Il ne faut pas le couper au montage. Le couper au montage c'est le juger. Le juger, c'est ce que je demande à tout le monde de ne pas faire. Et c'est d'ailleurs ce que la justice n'a pas fait à ce stade. il n'est pas jugé. C'est un dossier complexe" Ludovic Para, avocat de François Descamps, sur France Bleu Gard Lozère