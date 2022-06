Un pompier des Angles agressé dans l'ambulance par l'homme qu'il venait secourir

Un sapeur-pompier des Angles a été frappé à coup de tête et coup de poings samedi 18 juin 2022 lors d'une intervention aux Angles. Le pompier a été agressé par la victime qu'il venait secourir ; l'homme de 27 ans était inconscient à l'arrivée des secours. Dans l'ambulance, l'homme a frappé et menacé les pompiers.

Un des pompiers s’est vu attribuer 6 jours d’ITT. Les deux autres ont réussi à se protéger mais restent sous le choc de cette agression.

L’agresseur a été placé en garde à vue. Le SDIS du Gard a déposé plainte. La procédure Outrages-Menaces-Violences a immédiatement été appliquée pour prendre en charge les sapeurs pompiers.

Le Président et le Directeur du SDIS affirment leur soutien le plus total aux sapeurs-pompiers agressés et témoignent de "leur indignation vis-à-vis de cet acte intolérable". Le SDIS du Gard et son conseil d’administration "déplorent et condamnent fermement les agressions de toute nature envers les sapeurs-pompiers".