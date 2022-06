Un pompier des Bouches-du-Rhône gravement blessé en intervention à Vitrolles

Vers 14 h 30, dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés rue de Copenhague pour un feu de bennes à ordures industrielles. D'importants moyens sont déployés : un fourgon pompe et une échelle. Une explosion s'est malheureusement produite, projetant au sol un soldat du feu. Agé de 49 ans, ce lieutenant est sérieusement blessé au visage et à la cheville. Il a été transporté à l'hôpital Nord de Marseille.

Toute la communauté des pompiers du 13 est marquée. Grégory Allione le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et directeur du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône s'est rendu sur place, ainsi que le président des pompiers 13 et le président de l'Union des pompiers 13.