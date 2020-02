Sauvé de sa maison en flammes par un pompier en repos à Grand-Bourgtheroulde

Grand-Bourgtheroulde, France

C'était son jour de repos mais un pompier a sauvé la vie d'un homme dans sa maison en feu dans la nuit de lundi à mardi 11 février 2020. Il était environ 2h du matin quand il a réussi à évacuer l'habitant de cette maison de Grand-Bourgtheroulde dans l'Eure. Le premier étage et les combles étaient complètement embrasés quand les secours sont arrivés sur place.

Les opérations se sont terminées en fin de matinée, 23 pompiers de tout le département ont participé à l'intervention. L'homme s'en sort sain et sauf et a été relogé. Un pompier a cependant été blessé et transporté à l'hôpital d'Elbeuf.