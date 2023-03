Un pompier et un gendarme blessés en Dordogne lors d'une intervention sur l'autoroute A89

Lors d'une intervention sur l'autoroute A89 en Dordogne ce dimanche, un gendarme et un pompier ont été légèrement blessés (image d'illustration).

Un gendarme et un pompier ont été blessés lors d'un suraccident sur l'autoroute A89 au niveau de La Bachellerie, à l'est de la Dordogne, ce dimanche matin. Une autre personne a été légèrement touchée, lors de ce double accident de la route, impliquant trois véhicules.

Il est 9 heures 21 lorsque les secours et les forces de l'ordre interviennent, selon les gendarmes, sur un accident matériel sur l'autoroute, dans le sens Brive-Bordeaux, entre la sortie 18 Mansac-Terrasson et l'aire de repos du Pays de Brive. La voie de gauche est immobilisée, "là où nous roulons le plus vite", indique VINCI Autoroutes. Le militaire du peloton motorisé (PMO) de La Bachellerie y fait ralentir les voitures.

Transportés à l'hôpital de Brive

A 9 heures 53, un premier véhicule freine. Le conducteur de la voiture qui le suit ne ralentit pas et pousse le premier véhicule qui percute le gendarme. Un pompier est également impliqué dans l'accident. Tous deux sont légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Brive (Corrèze).

Une troisième personne est, elle aussi, légèrement blessée et prise en charge par les secours. A 14 heures, la voie de droite rouvre à la circulation, après la fin de l'intervention et le nettoyage de la route.