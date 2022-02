Un pompier et un kiné montpelliérains condamnés à 12 mois de prison avec sursis pour des faux tests Covid19

Ce mercredi, un pompier et un kinésithérapeute viennent d'être condamnés à 12 mois de prison avec sursis pour avoir fourni des faux tests de dépistage au Covid 19 à leurs proches. Les deux hommes ont reconnu les faits et ont regretté leurs actes devant le tribunal correctionnel de Montpellier.

Douze mois de prison avec sursis pour le kiné et le pompier

A la barre, les deux hommes font profils bas. Tous les deux regrettent et affirment avoir juste voulu rendre service à leurs amis, leurs parents. Le kinésithérapeute avoue avoir eu l'idée lors d'un voyage au Brésil. Il falsifie alors le document PDF pour sa compagne et lui même. Il est tout de même qualifié de "Champion du monde" dans le domaine par l'un de ses proches. Devant le tribunal, l'homme âgé de 43 ans se confond en excuse, des sanglots dans la voix, il reconnait : "Je suis quelqu'un qui rend service, quand ils m'ont demandé ce service je n'ai pas su refuser. Mais je disais tout de même à mes amis de se faire tester. Je me suis toujours vacciné, j'ai incité mon entourage à se faire vacciner. J'ai honte, je regrette énormément ce qui s'est passé."

J'ai voulu rendre service. J'ai honte et je regrette énormément. Le kinésithérapeute

Le pompier montpelliérain explique pour sa part avoir fait ces faux certificats pour ses parents, des proches et lui-même : "J'ai réalisé ces faux tests pour mes parents, et et moi-même. Mes parents se rendaient au festival d'Avignon, ils habitaient au Cap d'Agde, il y avait parfois une heure de queue pour se faire tester en pharmacie. J'avais moyen de leur faire éviter cette attente. Mon but n'était pas de mettre en danger la santé de mes parents ou de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait sur l'ordinateur de mon employeur, quelqu'un m'a surpris. J'ai toujours assumé, je n'ai pas effacé l'historique d'ailleurs. J'ai été mis à pied par le SDIS et aujourd'hui je suis devant le tribunal correctionnel. Je suis pompier depuis des années, je n'ai jamais causé de tord dans la profession et je n'ai pas eu le sentiment à ce moment là de faire quelque chose de mal. Ca me suivra maintenant toute ma carrière."

Je suis pompier depuis des années, ca me suivra toute ma carrière. Le sapeur-pompier

Pas question pour la Procureure de se laisser attendrir : "Alors que nous subissons depuis plus de deux ans cette pandémie, qu'on demande à tous de faire des efforts. Alors même qu'en ce moment des sportifs sont privés des Jeux Olympiques parce qu'il y a des tests de dépistage de Covid 19. Pendant ce temps des individus se font faire des faux tests pour aller en vacances? C'est honteux !" La Procureure rappelle évidemment que depuis le début de la pandémie, des faux tests et des faux certificats de vaccination circulent dans le pays et que ces deux hommes ne sont pas les premiers à en fabriquer et que le but n'est évidemment pas de les stigmatiser. "Moralement, la mise en danger existe. Si vos amis sont persuadés d'être négatifs, pourquoi ils ne vont pas faire la queue à la pharmacie ? Parce que tout le monde doit se fait tester pour partir en vacances, aller à un enterrement, à un festival mais pas les amis de ces deux individus. Je les trouve lamentable ces "amis". C'est une question de responsabilité morale." ajoute la Procureure en haussant le ton. En revanche, la Procureure souligne dans ce procès que les deux hommes n'ont pas touché le moindre centime pour ces faux tests : "Certes c'est gratuit, ils n'ont pas gagné d'argent. On ne peut pas leur reprocher ça, ils ne se sont pas fait d'argent sur la santé des autres."

Pas d'interdiction d'exercer leur profession

La Procureure a requis tout de même une double peine, une peine avec sursis et une peine d'un an d’interdiction d’exercer leur métier. Le tribunal correctionnel de Montpellier a finalement décidé de condamner uniquement ces deux hommes à une peine de 12 mois avec sursis, sans interdiction d'exercer leur profession. Un point important pour les avocats de ces deux hommes qui ont tenté tout au long de l'audience de prouver que leurs clients étaient deux professionnels de santé qui ont fait une erreur dans leur parcours, Mikael d'Alimonté, avocat du kinésithérapeute réagit à la condamnation : "Mon client n'a jamais reçu le moindre centime. Mon client n'était pas conscient qu'il pourrait se retrouver un jour devant le tribunal correctionnel et risquer quelque part toute sa carrière professionnelle. Il a fait cela par pure amitié, par pure naïveté et même je dirai par pure bêtise. On a échappé à l'exemplarité de la peine, c'est une peine sévère mais juste. Une peine juste parce qu'elle ne touche pas à son activité professionnelle. Nous avions un seul objectif c'est qu'il puisse continuer à exercer encore une fois sous réserve des sanctions de sa profession qui peuvent intervenir, en tout cas au niveau sanction pénale, il n'y a pas interdiction d'exercice."

Une sanction juste également pour l'avocat du pompier Anthony Chabert, son client a toujours reconnu avoir fait une erreur : "C'est quelqu'un qui a fait un pas de côté par rapport à la loi, sans s'en rendre compte au départ. Ils ont été sollicité par des copains et ils ont fait cela de manière totalement gratuite. On voulait éviter qu'ils servent d'exemple pour des mouvements plus durs, pour des anti-vaccins alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes qui ont fait une faute, et qui ont vu leur vie vaciller pour une simple modification de PDF." Pour l'instant le sapeur pompier est toujours suspendu par le SDIS de l'Hérault, il espère pouvoir être réintégré un jour. Le SDIS de l'Hérault, représenté lors de l'audience a demandé d'ailleurs un euro symbolique, en espérant que le sapeur pompier retienne la leçon. Le laboratoire dont les tests ont été falsifiés a également demandé un euro symbolique. Par ailleurs, le kinésithérapeute écope également d'une amende de 40 000 euros et une amende de 10 000 euros pour le sapeur pompier.