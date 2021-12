Un pompier et un kiné montpelliérains ont fourni une centaine de faux tests Covid 19 à leurs proches

Un pompier et un kiné de Montpellier seront jugés le 9 février 2022 pour avoir édité de fausses attestations de tests de dépistage Covid 19 pour eux et pour leurs proches, qu'ils ont utilisé pour accéder à des évènements culturels et sportifs ou pour aller en vacances à l'étranger.

Un pompier et un kinésithérapeute montpelliérains devaient être jugés mercredi 15 décembre en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, falsifications de documents administratifs et usage. Ils ont fourni à des proches et utilisé une centaine de faux tests négatifs de dépistage du Covid 19. A l'audience ils ont demandé du temps pour préparer leur défense et seront jugés le 9 février 2022. En attendant ils sont placés sous contrôle judicaire avec interdiction d'exercer leur profession.

C'est un officier de l'état major du SDIS 34 à Vailhauquès fin juillet 2021 qui a surpris ce pompier entrain de télécharger une attestation de test antigénique pour un proche, sauf que pour accéder au logiciel de gestion des opérations de tests COVID 19 , il utilisait les identifiants d'un ami kinésithérapeute à Montpellier.

La hiérarchie du SDIS l'a immédiatement suspendu à titre conservatoire et a prévenu l'Agence Régionale de santé . Une enquête a été ouverte, confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Montpellier.

Les gendarmes ont découvert qu'au cours des quinze jours précédents, 22 attestations de tests négatifs de dépistage COVID 19 ont été établies au nom de ce kiné, de fausses attestations.

Ils ne les faisaient pas payer

Ils en auraient fait une centaine pour eux, pour des membres de leurs familles et pour des amis : les parents du pompier sont allés au festival d Avignon, le kiné s'en est servi pour partir en vacances au Brésil avec sa compagne et pour aller assister au grand prix de formule un à Monaco avec un ami. Ils les faisaient gratuitement.

35 bénéficiaires de ces fausses attestations ont été identifiées et ont écopé d'amendes de 500 à 3500 euros , ca fait cher le faux test qui coute on le rappelle au maximum 45 euros.