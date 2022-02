Un pompier meurt dans un accident en Ariège

L'émotion est vive chez les pompiers de l'Ariège. Un des leurs est décédé sur la route, ce mardi 8 février en fin de journée. Dans une publication Facebook, le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) précise que le sergent-chef Jérôme Authier est mort sur la RN20, dans un accident de moto.

Ce pompier gradé appartenait au centre d’incendie et de secours de Vebre, entre Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes. "Son décès laisse un vide immense dans sa famille, chez ses collègues du service des routes du Département et bien sûr au sein de tout le SDIS de l’Ariège qu’il servait depuis 22 ans", peut-on lire sur la publication Facebook du SDIS 09.