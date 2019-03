Un pompier professionnel rouennais décède après un entraînement de boxe thaï au Houlme

Rouen, France

Le drame s'est déroulé peu après 22 heures à la fin de l'entraînement du club de boxe thaï Askad Castillo 76 au gymnase du Houlme, près de Rouen. "Le cours venait de se terminer et cet homme a commencé à dire qu'il ne se sentait pas bien. Il est allé aux toilettes pour se rafraîchir et là il a fait un malaise. Les autres élèves l'ont allongé, ont prodigué les premiers secours en utilisant le défibrillateur. Les pompiers et le Samu sont arrivés rapidement mais n'ont malheureusement rien pu faire", raconte, très ému, le président du club, Richard Castillo.

Aucun combat n'a eu lieu lors de cet entraînement

Agée de 42 ans, la victime était licenciée au club depuis le début de l'année. C'était un pompier professionnel à la caserne de Rouen-Sud. "Un homme très sportif, jovial, un père de famille", poursuit Richard Castillo, qui tient bien à préciser qu'aucun combat n'a eu lieu lors de ce cours qui a duré 1 heure 30. "C'était uniquement un entraînement physique, aucun coup n'a été échangé", précise Richard Castillo.

Une autopsie va avoir lieu et une enquête de police est ouverte. L'émotion est très forte au Houlme, où l'homme habitait, ainsi que dans la communauté des pompiers. Une minute de silence a été observée ce mardi matin dans les casernes de Seine-Maritime.