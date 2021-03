Un pompier strasbourgeois retrouvé mort après un accident de montagne en Haut-Savoie

Le capitaine Antoine Riegel, sapeur-pompier professionnel de la caserne Nord de Strasbourg, est décédé cette semaine en Haute-Savoie. Ce père de famille de 33 ans aurait glissé et dévalé une pente couverte de pierres.

Les hommages se sont succédés ce vendredi 5 mars, après l'annonce du décès du capitaine Antoine Riegel, officier de sapeurs-pompiers de la compagnie Strasbourg Nord. Ce père de famille de 33 ans était parti mercredi dernier courir en montagne, en Haute-Savoie où il passait ses vacances.

N'étant pas rentré, il avait été porté disparu et cherché activement par des équipes de gendarmerie de haute montagne et de secours. Son corps a finalement été retrouvé sans vie ce vendredi. Selon les premières constatations, il aurait chuté et dévalé une pente recouverte de pierres.