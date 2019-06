Un pompier volontairement agressé à Frontignan

Frontignan, France

Samedi soir, vers 22h, un équipage du centre de secours de Frontignan était mobilisé pour éteindre un feu de broussailles, suite à une querelle de voisinage. L'une des personne sur place a simulé un malaise, l'un des pompiers a alors tenté de le secourir. Mais l'homme a commencé à s'agiter et lui a porté un coup de genou au visage.

Le sapeur-pompier présentait un hématome à la pommette, il a été hospitalisé pour contrôle médical et soins. Une plainte a été déposée, les autorités départementales condamnent cette agression volontaire et réclament la plus grande fermeté face à ce genre de comportement.