Il roulait à 157 kilomètres / heure au lieu de 80 ! Cet habitant des environs de Romans s'est fait suspendre son permis et saisir sa grosse voiture en fin de matinée ce mardi.

Romans-sur-Isère, France

Ce commerçant de 36 ans à été intercepté un peu avant 11h30 sur la route des Balmes dans les environs de Romans. Un secteur limité à 80 km/h, mais l'homme roulait 77 km/h au-dessus de cette limite. Presque le double donc de la vitesse maximale autorisée.

Retrait de permis immédiat

Il faut dire qu'il circulait à bord d'une grosse cylindrée : un 4x4 Porsche Cayenne. L'homme, en très grand excès de vitesse, s'est fait saisir son véhicule sur le champ et son permis a été suspendu administrativement pour une durée de six mois. C'est le tribunal de police qui fixera l'amende plus tard.

Autres excès de vitesse

Lors de ce contrôle, les gendarmes de l'Escadron de sécurité routière ont aussi verbalisé plusieurs autres conducteurs qui dépassaient les 80, mais c'est à Beaumont-Monteux qu'ils ont intercepté un autre conducteur en très grand excès de vitesse (plus de 40 km/h au-dessus de la limite). Lui roulait à 124 km/h au lieu de 80 km/h.

Insolite

Pas plus prudent, mais heureusement plus rare : un chauffeur de poids-lourd s'est fait contrôler alors qu'il regardait un film sur son ordinateur portable. Il était aux environs de 9h30 à la hauteur de Pont-de-l’Isère sur l'autoroute A7, lorsque ce routier ukrainien a été pris en flagrant délit. Il respectait bien la limitation de vitesse mais les gendarmes ont découvert qu'il avait les yeux rivés sur son écran plutôt que sur la route. Lui a dû payer une amende de 750 euros avant de pouvoir reprendre sa route vers l'Espagne.