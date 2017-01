Un porte-char et un tractopelle disparaissent près de la base militaire d'Istres

Un porte-char et un tractopelle appartenant au 25ème régiment du génie de l'air (RGA) ont disparu entre le 13 et le 17 janvier près de la base militaire d'Istres. Une enquête est en cours.

Une enquête est en cours

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a ordonné une enquête de commandement auprès de l'Inspection générale des armées. La poste d'un trafic d'engins de chantier est privilégiée.

