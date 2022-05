Deux morts par noyade et un porté disparu sur le littoral girondin ce mardi

Série noire ce mardi sur le littoral girondin marqué par deux décès. Une femme s'est d'abord noyée un peu avant 15 heures. Cette Parisienne de 62 ans se baignait sur la plage du Grand Crohot au Cap-Ferret, qui n'est pas surveillée. Elle a été sortie de l'eau par un témoin mais les secours n'ont pas réussi à la réanimer. A peine deux heures plus tard, juste avant 17 heures, un homme de 69 ans se baignait lui aussi au Grand Crohot lorsqu'il a été emporté, là aussi, il est décédé. Une troisième personne est quant à elle portée disparue, un homme dont on ne connaît pas l'âge, qui s'est baigné au Porge mardi 17 mai dans l'après-midi. Cette plage n'était pas surveillée non plus.

Seules trois plages surveillées le week-end en Gironde en mai

Pour rappel, seules les plages de Lacanau, Carcan et Vendays-Montalivet sont surveillées depuis début mai, uniquement les week-ends de 10h à 18h30 en moyenne. Il faut attendre début juillet pour voir des maîtres-sauveteurs en poste toute la semaine (dès le 11 juin pour certaines zones de baignade comme Lacanau plage centrale).