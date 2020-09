Un poulain torturé retrouvé mort dans le marais de Bourgneuf-en-Retz

Au début du mois de septembre, un premier cheval a été retrouvé mutilé en Loire-Atlantique, à Couëron. Cette fois, en plus, l'animal est mort. Un jeune poulain qui a été découvert le week-end dernier dans le marais de Bourgneuf-en-Retz.

Il n'y a pas de mots pour qualifier des actes pareils

Il a également été torturé puisqu'il n'avait plus d'yeux et plus d'oreilles. Sa mère était debout à ses côtés quand le maire de Villeneuve-en-Retz, Jean-Bernard Ferrer est arrivé, prévenu par les gendarmes. "Il n'y a pas de mots pour qualifier des actes pareils. Jusqu'où vont aller ces gens-là ? Si on arrive à mutiler ou à tuer des bêtes comme ça, c'est pas qualifiable. Je sais plus dans quel monde on vit. C'est une honte".

Les gendarmes de Loire-Atlantique enquêtent en ce moment sur deux autres suspicions de torture sur des chevaux à Vieillevigne et au Pellerin. Ils ont mis en place une "cellule prévention technique de la malveillance". Elle est joignable au 02.28.24.14.18.