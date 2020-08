Un prédateur sexuel s'attaque à des employées d'agences immobilières en Creuse

Les gendarmes creusois ont arrêté un homme d'une quarantaine d'années le dimanche 09 août. Ils lui reprochent d'avoir organisé l'agression d'employées d'agences immobilières, au moment de visiter des maisons isolées. L'homme, en vacances à Chatelus Malvaleix, prétendait vouloir acheter une maison pour sa femme. Il précisait vouloir visiter la maison en tête à tête avec l'employée, sans les propriétaires. Il organise minutieusement son attaque en choisissant ses victimes "grâce aux photos publiées sur le site des agences", précise la gendarmerie de la Creuse sur son compte Facebook.

Il organise une première visite, mais se tient à carreau. Les voisins sont trop proches. Il visite ensuite une seconde maison, et agresse la conseillère immobilier. Elle se débat, et parvient à s'enfuir. Le 11 août, il organise une deuxième salve de visites en Creuse et en Centre-Val-de-Loire. Les gendarmes, prévenus, se préparent. Ils l'attendent devant la maison qu'il doit visiter et l'arrêtent.

Ce n'est qu'après avoir entamé leur enquête que les gendarmes se rendent compte que l'homme est un multi-récidiviste. Il a déjà agressé d'autres personnes en Champagne-Ardenne, et est recherché pour agression sexuelle et viol. Il est rapidement ramené dans le Nord-Est. "Il est probable que la prochaine maison qu’il visitera sera une maison d'arrêt", conclut la gendarmerie.