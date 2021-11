Un préfet chargé de la question de l'ours nommé pour le massif des Pyrénées

Sa nomination est désormais officielle : le préfet Jean-Yves Chiaro est désormais chargé de la question de l'ours dans les Pyrénées. L'une de ses missions est de renforcer le dialogue entre les différents acteurs, pro et anti-ours.

Jean-Yves Chiaro était auparavant sous-préfet de Millau dans l'Aveyron, de Vienne dans l'Isère et de Morlaix de Finistère où on le voit sur cette photo aux côtés d'un gendarme

Un préfet délégué Ours vient d'être nommé dans le massif des Pyrénées. Il s'agit de Jean-Yves Chiaro, ancien sous-préfet de Millau dans l'Aveyron, de Castres dans le Tarn ou encore de Vienne dans l'Isère. Il est chargé d'appuyer l'actuel préfet coordinateur sur cette question et préfet de région Etienne Guyot, de renforcer le dialogue entre les différents acteurs, notamment entre les pro et les anti-ours. Il travaillera également auprès des préfets de département.

Jean-Yves Chiaro sera présent lors de la réunion du 8 décembre entre les autorités, les représentants du pastoralisme et les associations qui militent pour la protection des ours. Si cette annonce survient trois jours après qu'un chasseur ait été blessé par une ourse près de Seix dans l'Ariège, la préfecture de région assure que cette nomination était prévue avant ces faits récents.