Un premier anniversaire en grande pompe pour l'Unesco au puy de Dôme

L'oeuvre de T. Courtadon et la plaque commémorative de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco

Puy-de-Dôme, France

C'est une journée de fête et d'animations qui a accompagnée le premier anniversaire de l'inscription de la chaîne des Puys en ce samedi 6 Juillet. Au sommet, comme au pied du puy de Dôme, un public nombreux a participé aux festivités, malgré l'annulation à la dernière minute du passage de la patrouille de France, pour raisons climatiques. Après 10 ans de procédures, la chaîne des Puys est devenu le cinquième site naturel reconnu en France par l'Unesco (sur 45 sites identifiés) et déjà les premières retombées économiques et médiatiques se font sentir avec une hausse importante de la fréquentation.

Un site reconnu depuis un an par l'Unesco - Julien Oury

Au départ du célèbre train à crémaillère, à la maison du site, les élus locaux ont dévoilé une oeuvre du sculpteur Thierry Courtadon rendant hommage à cette inscription. Une plaque commémorative scelle dans la pierre de Volvic ce premier anniversaire.

Un public nombreux au sommet comme au pied du puy de Dôme. - Julien Oury

Le public était nombreux pour profiter d'un village d'animations. Aux produits auvergnats, s'ajouter des ateliers cerf-volants pour les enfants, ou "blind test" pour tous. Des courts-métrages ont aussi fait monter l'ambiance. Pour Jean-Yves Gouttebel, il est "essentiel de faire vivre ce site et de ne surtout pas le mettre sous verre." Pour le Président du conseil départemental, cette inscriprion "n'est qu'une étape vers la reconnaissance du site, et oblige les institutions locales à travaille pour le conserver dans le meilleur état possible pour les visiteurs du monde entier".