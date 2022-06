Un premier samedi de soldes mitigé à Poitiers

Ce n'est pas la ruée sur les soldes à Poitiers. Les allées du centre commercial Beaulieu et les rues du centre-ville étaient relativement calmes ce samedi. Des clients sont toutefois venus profiter des bonnes affaires, mais toujours avec un œil sur le porte-monnaie. Avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achats des Poitevins ne font pas de folies.

Un départ mitigé

Dans le centre-ville ça ne se bouscule pas © Radio France - Lucas Bouguet

Une commerçante d'un magasin de chaussures le constate. Depuis le début des soldes mercredi, c'est environ 75% du chiffre d'affaires qui n'est pas réalisé. Toutefois, cette situation ne la choque pas. Elle sait que le pouvoir d'achat de ses clients a diminué. Dans une grande enseigne de prêt-à-porter de la place du Maréchal Leclerc, ce n'est pas la cohue non plus. Le mauvais temps qui s'est invité samedi est peut-être aussi un élément qui joue en la défaveur des soldes.

Côtés clients, on fait plus attention

Ce père et sa fille sont venus faire les soldes dans la galerie de Beaulieu à Poitiers © Radio France - Lucas Bouguet

"Je suis venu faire les soldes pour acheter des articles que je ne peux pas m'offrir au quotidien", nous confie une étudiante poitevine. Elle vient d'acquérir des Converse noires. "En temps normal c'est dans les 70 €, là je les ai eues à 56 €. C'est quand même très intéressant."

Originaire de Civray, elle est venue avec son père pour voir son frère à Poitiers. Ils en profitent pour faire de bonnes affaires. "On essaye de regrouper les dépenses, parce qu'avec le prix du carburant, quand on fait 100 kilomètres aller-retours, c'est un budget", analyse le retraité. Depuis plus d'un an, il est obligé de faire attention à ses dépenses.