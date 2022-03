Un premier véhicule de la DIRCO accidenté sur l'autoroute A20 en cette année 2022

Un accident de la route a eu lieu ce mercredi 9 mars 2022, sur l'autoroute A20 dans l'Indre, entre un poids-lourds et du matériel de la Direction interrégionale des routes du Centre Ouest. En fin de matinée, et par beau temps, un camion a percuté une flèche lumineuse dans le sens Paris-Toulouse sur l'A20, au niveau de Massay.

L'accident s'est produit sur un chantier nécessitant à cet endroit la réduction et la neutralisation de la voie de droite. Selon les services de la DIRCO, c'est un usager qui a permis d'identifier le camion, qui avait poursuivi sa course après l'impact.

La DIRCO s'interroge dans son communiqué : "Et si des agents avaient été dans le véhicule au moment de l’impact ?" C'est effectivement le premier accident de ce type cette année, mais l'an passé il y a eu 14 accidents (plus d'un par mois) et surtout trois personnes ont été blessées, une est décédée.