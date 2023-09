Un président d'association détourne 680.000 euros à Toulouse, trois ans de prison ferme requis

Olivier Z est un drôle d’individu : agent municipal de la Ville de Toulouse, aujourd’hui suspendu, il a déjà détourné 70.000 euros du Claé (centre de loisirs) d’une école du trèc chic quartier des Carmes. Ce fondateur de l'association Atoll Loisirs France a été condamné pour ces faits en 2017. Ce lundi 18 septembre 2023 il est jugé en récidive pour avoir détourné entre 2018 et 2020 presque dix fois plus, 680.000 euros, de ces mêmes caisses.

Soirées gays, coke et crack

Cette fois, les raisons de ce détournement ne sont pas complètement établies.

Huit hommes ont servi au blanchiment de ces 680.946 euros. Certains en ont conservé une partie, en échange de prestations à caractère sexuel comme des exhibitions, torse nu, en soirée. Pendant ce procès, Olivier Z., 52 ans, a expliqué qu'il avait un gros problème de consommation de drogues et que les soirées organisées chez lui étaient "pour se défoncer".

Pierre Le Bonjour, avocat de deux prévenus, qualifie cet employé municipal de la ville de Toulouse aujourd'hui suspendu**, de "mythomane", un homme "complètement perdu", qui payait des hommes pour des prestations à caractère sexuel. Au moins trois des neuf prévenus ont participé à ces soirées dans lesquelles circulaient cocaïne et crack.

Ce scandale avait déclenché à l'époque la colère d'autres associations toulousaines qui ont payé les pots cassés de l'affaire. La mairie de Toulouse a en effet ensuite serré drastiquement la vis en décidant de supprimer ou de réduire les subventions aux associations qui ne rendraient pas une copie parfaite en matière de transparence, de publication de leurs comptes. Plusieurs associations, notamment au Mirail, ont ainsi vu leurs aides disparaitre, au grand dam de leurs responsables et des familles aidées.

Ce lundi, la procureure a requis pour le prévenu principal, Olivier Z. trois ans de prison ferme non aménageable, une interdiction définitive d’avoir un poste à responsabilité dans une association et la confiscation de son bien immobilier.

Pour les huit complices blanchisseurs également jugés, le parquet demande des peines allant de quatre mois de prison avec sursis à un an de prison ferme.

Le délibéré sera rendu le 16 octobre.