Un prêtre accusé de chasser les adolescents sur Internet en se faisant passer par une fille

L'affaire devait être jugée en juin dernier mais la date d'audience a été repoussée à ce vendredi, devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Un prêtre du Gard est jugé pour corruption de mineurs et chantage. Le piège était tristement assez banal, en tout cas assez simple à mettre en place. Le prêtre se faisait fait passer pour une adolescente sur Facebook. Il avait choisi Maïlyn comme pseudo. Ensuite ? Des prises de contact avec des jeunes garçons, des conversations.. jusqu'à envoyer par message privé une photo de jeune fille dénudée. Voilà comment l'appât était lancé.

Les adolescents étaient à leur tour invités à se prendre en photo, eux aussi dénudés, et à les renvoyer en réponse. L'affaire est révélée il y a cinq ans. Les gendarmes ont fini par saisir deux ans plus tard au domicile du prêtre, à Marguerittes, deux ordinateurs et un téléphone portable.

Pour se défendre, l'homme aurait prétendu avoir mis en place ce stratagème non pas pour piéger les adolescents, mais tout au contraire, pour faire.. de la prévention sur les dangers d'Internet.