Vendée : un prêtre assassiné à Saint-Laurent-sur-Sèvre, un homme affirmant être le tueur s'est rendu

Un prêtre a été assassiné en Vendée, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui l'annonce ce lundi midi. Selon franceinfo, l'auteur de cet assassinat est l'homme qui a incendié la cathédrale de Nantes il y a un an.

Selon nos confrères de France Info, l'auteur de l'assassinat serait l'homme qui a incendié la cathédrale de Nantes l'an dernier.

L'auteur de l'assassinat serait l'incendiaire de la cathédrale de Nantes

Un homme s'est présenté à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre, ce lundi matin et a avoué le meurtre d'un ecclésiastique. Un corps a effectivement été découvert à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans les locaux de la communauté des frères missionnaires Montfortain. La victime a été tuée dans sa chambre, toujours selon nos confrères de France Info. La piste terroriste est écartée a affirmé une source proche du dossier. Le mode opératoire du crime n'est pas encore connu, mais une source policière a écarté une attaque au couteau.

L'auteur de cet assassinat serait l'homme, âgé de 40 ans, né au Rwanda, qui est déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. L'homme avait été accueilli dans cette communauté religieuse et y vivait depuis plusieurs mois. Selon le ministère de l'Intérieur, l'homme faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion mais il ne pouvait pas être expulsé du territoire français tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé. Il avait aussi des recours en cours devant le tribunal administratif.

Gérald Darmanin sur place

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, annonce également ce lundi se rendre sur place dans la journée. Selon son entourage, il devrait arrivé à Saint-Laurent-sur-Sèvre vers 17h30. Sur Twitter, il a adressé "tout [son] soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée".

Marine Le Pen a également réagi ce lundi midi. "En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé et récidiver en assassinant un prêtre", a tweeté la présidente du Rassemblement nation, fustigeant "la faillite complète de l'Etat et de Gérald Daminin". "Quelle indignité", lui a répondu le ministre de l'Intérieur, rappelant que "cet étranger n'était pas expulsable malgré son arrêté d'expulsion tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé".

La victime est le Père supérieur de la communauté

Le sénateur vendéen, Bruno Retailleau, dont le fief de Saint-Malo-du-Bois est tout proche de Saint-Laurent-sur-Sèvre, publie sur son compte Twitter une photo du prêtre assassiné, Olivier Maire. Il précise qu'il le connaissait bien.