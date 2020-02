Un prêtre d'Albi porte plainte après avoir trouvé des drapeaux des pays du maghreb accrochés à son église

Dimanche 9 février le Père Paul de Cassagnac, curé de Saint-Jean-Baptiste d'Albi a découvert des drapeaux algérien, tunisien et marocain sur le mur de son église. Un acte "de défiance" inadmissible estime le prêtre qui a porté plainte ce lundi.

Albi, France

La photo circule sur les réseaux sociaux, on y voit un groupe de jeunes accrochant des drapeaux algérien, tunisien et marocain sur le toit d'un bâtiment de brique rouge. Pour le Père Paul de Cassagnac, cela ne fait aucun doute il s'agit de son église, Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier Rayssac d'Albi. Dimanche matin, le prêtre a en effet retrouvé des drapeaux des pays du Maghreb pendus aux murs de son église, il a décidé de porter plainte ce lundi et dénonce "une défiance inadmissible".

"L'église catholique Saint-Jean-Baptiste [...] a été utilisée par un groupe de jeunes dimanche 9 février pour poser un acte de défiance", souligne le diocèse d'Albi dans un communiqué, soutenant le dépôt de plainte du Père Paul de Cassagnac. Le diocèse qui exprime également "son soutien à ceux qui ont été heurtés par cette scène exécrable" et appelle "à rechercher la paix et reveiller le sens religieux pour faire face aux tendances individualistes, égoïstes, et conflictuelles".

Premier incident autour de l'église

Contacté par nous, l'évêché s'étonne et reconnait que c'est le premier incident de le quartier, et ajoute qu'aucune tension n'a jusqu'ici été constatée entre le prêtre et les jeunes de Rayssac.