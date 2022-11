Un prêtre d'Ille-et-Vilaine mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur de 15 ans

Un prêtre d'Ille et Vilaine, l'abbé Yannick Poligné mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur de 15 ans à Paris. Ce prêtre de 51 ans, curé de la paroisse Saint-Louis-Marie, avoue avoir consommé des drogues avec l'adolescent pour ensuite avoir des relations sexuelles avec lui. Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 novembre dernier avec des rapports qualifiés de "brutaux" par la victime, selon une source proche du dossier.

ⓘ Publicité

Yannick Poligné est un prêtre de 51 ans qui officie à Montfort-sur-Meu au sein du diocèse de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il a été mis en examen dimanche des chefs de "viol aggravé", "provocation de mineur à l'usage de stupéfiants", "mise en danger d'autrui" et "usage illicite de produits stupéfiants". Le caractère aggravé du viol provient du fait qu'une substance a été "administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement et le contrôle de ses actes", précise le parquet.

Adepte de ce type de pratique sexuelle

L'abbé de Montfort-sur-Meu et l'adolescent se sont rencontré sur un site de rencontres, Grindr, une application conçue uniquement pour les hommes homosexuels. Le rendez-vous est pris dans une chambre d'hôtel de la capitale et après avoir consommé plusieurs drogues, ils ont fini par avoir une relation sexuelle, pendant que le jeune garçon lui était dans un état second. Des rapports qualifiés de "brutaux" par la victime, selon une source proche du dossier.

Lors des interrogatoires, le mis en examen affirme ne pas avoir eu connaissance de l'âge de la victime. L'adolescent confirme en expliquant qu'il a menti sur son âge, mais les enquêteurs reprochent au curé de ne pas avoir été suffisamment vigilant.

Le prêtre breton avoue également être un adepte de ce genre de pratique, lui qui officie dans une paroisse à l'Ouest de Rennes. Auparavant il était curé de Redon, Cesson ou encore Tressaint près de Dinan. Le diocèse de Rennes met en place une cellule d'écoute autour de cette affaire, l'évêque de Rennes se rendra dans la paroisse de Saint-Louis-Marie pour rencontrer et échanger avec les fidèles.