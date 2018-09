Pau, France

Un prêtre a été mis en examen ce jeudi par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pau. Il va devoir répondre d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. C'est un prêtre qui exerce son ministère dans l’agglomération de Pau. Ce n'est pas la paroisse de Pau, mais le parquet et la police ne veulent pas donner plus de précision, et restent très discrets sur cette affaire délicate, qui porte sur des faits très anciens.

La question de la prescription

Les faits sont tellement anciens que l'instruction qui s'ouvre maintenant va consister aussi à vérifier s'il n'y a pas prescription. La prescription est de 20 ans après la majorité de la victime pour ce genre d'infraction. Selon l'âge de la victime au moment des faits, ceux ci peuvent remonter aux années 80. Il semblerait, à ce sujet, que l’évêché aurait pu signaler ce cas plus tôt, ce que ne confirme pas Cécile Gensac, la procureure de la République de Pau. Le suspect était encore en contact avec des enfants au moment de son arrestation, en milieu de semaine.

Ce sont des faits d'agressions sexuelles et non pas de viols qui sont visés par cette enquête qui ne fait que démarrer. Elle a été confiée à la police judiciaire de Pau. L'homme d'église a été remis en liberté après sa garde à vue et son déferrement. Il est libre, mais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter des mineurs.