Un prêtre du Calvados mis en cause pour agressions sexuelles

Plus de 30 ans après les faits, un prêtre âgé de 95 ans, vient de reconnaitre avoir commis des agressions sexuelles sur un mineur à Lassy prés de Vire (14). C'est l'évêque de Bayeux-Lisieux qui révèle l'affaire.

Plus de 30 ans aprés les faits, l'ancien curé de Lassy dans le Calvados a avoué à son évêque avoir commis des agressions sexuelles pendant plusieurs années sur un jeune garçon qui, aujourd'hui âgé de 54 ans , a décidé de porter plainte. C'est l'évêque du diocèse, Monseigneur Boulanger, qui vient de révéler cette affaire. Dans un diocèse, celui de Bayeux-Lisieux, profondément marqué il y a quelques années par l'affaire Pican.

Les faits remontent au milieu des années 70

L'affaire Pican c'est celle de cet évêque qui , en 2001, avait été condamné à Caen pour non-dénonciation de prêtre pédophile. Une première à l'époque depuis 150 ans ! Et bien cette fois, son successeur, Monseigneur Boulanger, a décidé "en toute transparence" de révéler lui même cette nouvelle affaire. Elle ne date pas d'aujourd'hui puisque les faits remontent au milieu des années 70. Mais la victime vient seulement, après de longues années de souffrance et une profonde dépression, de se confier à des professionnels de santé puis de porter plainte pour agressions sexuelles.

D'autres victimes ?

Des faits subis pendant sept à huit ans. L' homme était âgé d'une dizaine d'années à l'époque. Après avoir saisi la justice, c'est à la "cellule d'écoute" mise en place par l'évêcher qu'il a décidé de se confier. L'évêque l'a rencontré et a ensuite longuement entendu le prêtre incriminé. Un homme âgé de 95 ans aujourd'hui. Il n'exerce plus. Il est en maison de retraite dans le bocage Virois et c'est là, qu'il aurait reconnu les faits. Y a t-il eu d'autres victimes ? c'est la question que tout le monde se pose ce soir . C'est l'enquête de la justice qui permettra de répondre à cette question indique Mgr Boulanger qui a écrit à la procureure de la République afin de porter à sa connaissance ces faits "hautement condamnables" dit-il. Même si ils risquent aujourd'hui, au regard de la loi, d'être prescrits.

"Il n'y a pas de prescription pour la souffrance (...) j'exprime ma plus profonde compassion à la victime et à ses proches" a déclaré l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux

Le parquet de Caen ouvre une enquête

Le père Alfred Boidoux, mis en cause dans cette affaire, a officié dans la paroisse de Lassy jusqu'en 2009 aprés y avoir passé prés de 50 ans. L'évêque a pris à son encontre une mesure conservatoire : l'interdiction de célébrer la messe et tout sacrement. Il transmettra ensuite son dossier à Rome. Contactée par France BLEU, Carole Etienne, procureure de la République du TGI de Caen, confirme qu'elle a été avisée des faits il y a une quinzaine de jours. Une enquête a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie de Vire.