Massiac, France

Le diocèse du Cantal est dans la tourmente, après la révélation de nos confrères de La Montagne concernant un de leurs prêtres. Ce curé de 64 ans est accusé d'abus sexuels sur quatre mineurs d'une même fratrie, membre de la communauté chrétienne du diocèse. Après sa garde à vue depuis quelques jours, il a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs par le parquet d'Aurillac. Une information judiciaire a été ouverte. Il est en détention provisoire.

Un homme apprécié de ses ouailles

Selon les sources diocésaines, ce homme était apprécié de ses fidèles. Il était implanté dans le Cantal depuis 1996, d'abord à Saint-Flour, puis à Massiac. En octobre dernier, après des premières rumeurs concernant des abus sexuels, l'évêque de Saint-Flour Monseigneur Bruno Grua avait décidé de prendre contact avec le procureur de la République. "Une enquête avait été menée mais s'est conclue avec une sorte de non-lieu" explique-t-il. Le père avait quitté sa paroisse de Massiac pour se rendre à Aurillac.

"Beaucoup de gens le connaissait et l'estimait" explique Mgr Grua. Il était notamment chargé de l'annuaire diocésain. "On a surement affaire à une personne clivée, qui peut être sincère d'un côté, mais clivante de l'autre."

Un message lu lors de la messe dimanche

"Les réactions vont de la colère à l’incompréhension" poursuit l'homme de foi. En tant qu'évêque, Monseigneur Bruno Grua a tout de suite fait un courrier aux prêtres et s'est rendue à la paroisse de Massiac où se sont déroulés les faits. Les prêtres liront à l'ensemble de la communauté chrétienne un message demain dimanche lors de la messe. "On prendra un temps commun de prière et on laissera les gens s'exprimer. Puis on prendra des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Tolérance Zéro comme l'a dit le pape François" explique l'évêque de Saint-Flour

La réaction de Monseigneur Bruno Grua, évêque de Saint-Flour